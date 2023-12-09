مصر تنفذ مشاريع تطوير للموانئ البرية للربط مع دول الجوار.. تفاصيل

نفذت وزارة النقل، مشاريع تطوير للموانئ البرية والجافة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.

كما تم التشغيل التجريبى لأول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 100 ألف دولار، مع التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 3 مليار جنيه، وميكنة التحصيل الكترونيا لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.

وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الموانئ البرية عددها 7 موانئ وشهدت جميعا اعمال تطوير موسعة لخدمة دول الجوار الشقيقة، فلسطين وليبيا والسودان، وعلى رأسهم ميناء السلوم البرى بتكلفة 3 مليار جنيه لاستيعاب حركة التجارة، واصبح به مخازن لوجستية لتخزين البضائع وثلاجات لحفظ السلع لتوفير احتياجات اشقائنا فى ليبيا، ومحطة تحليه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وصالات سفر ووصول وقاعات كبار زوار.

وأضاف وزير النقل أن الرئيس السيسى وجه بعمل منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم وتم البدء فى 200 فدان من اجمالى 700 فدان مقرر تجهيزهم ليكونوا منطقة لوجيستية تخدم الميناء.

ورصدت الوزارة 11 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصرى من شركات مصرية وطنية متخصصة.