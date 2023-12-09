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مصر تنتخب.. خريطة اللجان الانتخابية للوافدين في جميع محافظات الجمهورية

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:51 م
مصر تنتخب.. خريطة اللجان الانتخابية للوافدين في جميع محافظات الجمهورية الوطنية للانتخابات
كتب - أحمد عبد الهادى

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية  للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

13846-القاهرة-3
13846-القاهرة-3

 

24804-المنيا
24804-المنيا

 

27646-كفر-الشيخ
27646-كفر-الشيخ

 

27800-دمياط
27800-دمياط

 

28757-قنا
28757-قنا

 

29942-الوادى-الجديد
29942-الوادى-الجديد

 

30984-مطروح-2
30984-مطروح-2

 

31469-الفيوم
31469-الفيوم

 

31722-الدقهلية
31722-الدقهلية

 

32506-بنى-سويف
32506-بنى-سويف

 

33385-بورسعيد
33385-بورسعيد

 

34389-الاقصر
34389-الاقصر

 

35932-اسيوط
35932-اسيوط

 

37024-القليوبية
37024-القليوبية

 

37124-السويس
37124-السويس

 

38165-البحر-الاحمر
38165-البحر-الاحمر

 

39598-المنوفية
39598-المنوفية

 

39780-اسوان
39780-اسوان

 

40143-شمال-سيناء
40143-شمال-سيناء

 

40425-الشرقية
40425-الشرقية

 

40525-الاسماعيلية
40525-الاسماعيلية

 

43642-سوهاج
43642-سوهاج

 

44225-جنوب-سيناء
44225-جنوب-سيناء

 

45393-الاسكندرية-2
45393-الاسكندرية-2

 

46684-الغربية
46684-الغربية

 

48041-الاسكندرية
48041-الاسكندرية

 

48595-الجيزة-2
48595-الجيزة-2

 

62965-الجيزة
62965-الجيزة

 

69760-مطروح
69760-مطروح

 

70027-البحيرة
70027-البحيرة

 

70383-القاهرة-1
70383-القاهرة-1

 

75549-القاهرة-2
75549-القاهرة-2

 

 

 

 







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