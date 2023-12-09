اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 11:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر انهيار جدار شمال شرقى الهند

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:05 م
مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر انهيار جدار شمال شرقى الهند حادث بالهند
أ ش أ

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لقى ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون بجروح جراء انهيار جدار بصورة مفاجئة خلال تجهيزات ما قبل حفل زفاف فى ولاية /أتر برديش/ شمال شرقى الهند.


وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ - إن من بين الضحايا القتلى، ست نساء وطفلان، مضيفة أنه تم بناء الجدار مؤخرا وألقى القبض على شخصين هما من بناه.


وأعلن رئيس وزراء الولاية الهندية، يوجى أديتياناث، صرف تعويضات مادية لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه المسئولين بضمان توفير مرافق طبية مجانية لكل المصابين، لافتا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم وتم التعرف على هوياتهم.

 







الهند

انهيار جدار

أتر برديش

حفل زفاف




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