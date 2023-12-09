وقال فانغ يوان - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال زيارته للمحافظة - "إن العلاقات بين مصر والصين توطدت بقوة خلال السنوات الأخيرة، كما نعمل على تعزيزها في كافة المجالات مستقبلا"، منوها بأن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية عريقة.

وأشار إلى أن مصر دولة عريقة، وتمتلك حضارة عظيمة وفريدة، لافتا إلى التعاون الثقافي القوي بين الدولتين، والذي يجرى العمل على تعزيزه بخطي ثابتة وقوية، استنادا إلى التقارب والتفاهم بين شعبي الدولتين.

وفي هذا الصدد، تحدث عن مبادرة الحضارة العالمية التي أطلقتها الصين من أجل تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والفكري.

وبدوره، أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي عمق وقوة العلاقات التي تربط بلاد بمصر، مشيرا إلي أن التعاون بين الجانبين يرجع إلي آلاف السنين، ويضرب بجذوره في عمق التاريخ.

ونوه بأن مستقبل التعاون بين مصر والصين مزدهر، ويشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتجارية، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، بما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعبين المصري والصين، اللذان يجمعها العديد من الجوانب المشتركة.