اليوم السابع
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مرصد الأزهر: نعرب عن تخوفنا من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:56 م
مرصد الأزهر: نعرب عن تخوفنا من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية مرصد الأزهر
كتب ـ لؤى على

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قال مرصد الازهر في بيان له: نعرب عن تخوفنا من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق العدد الكبير من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بغـزة واقتيادهم بصورة غير آدمية إلى مصير مجهول بزعم تورطهم بالإرهـاب، في مشهد غير إنساني يدمي القلوب بعد تجريدهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وهم جاثين على ركبهم ورؤوسهم إلى الأسفل، في صورة مهينة لا يقوم بها إلا إرهابي محمل بحقد دفين تجاه كل ما هو فلسطيني وعربي. 
 
وأكد المرصد، أن مخاوفه يعززها تصريحات رسمية من قبل بعض المسئولين المتطرفين، أمثال الإرهابي "آرييه كينج" نائب رئيس بلدية القدس، الذي دعا إلى إبادتهم وهم أحياء قائلًا: "لو كنت متخذًا قرارًا لدفنتهم تحت التراب وهم أحياء، فهؤلاء ليسوا بشرًا ولا كائنات بشرية، بل هم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها معهم"، مذكرًا حكومة الاحتلال بأنهم مأمورين بإبادة الفلسطينيين العماليق وفق النصوص التوراتية.
 
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مرصد الازهر

الازهر الشريف

فلسطين

غزة




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