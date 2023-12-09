مديرية الطب البيطرى بسوهاج تحث العاملين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

كتبت ـ آية دعبس

عقدت إدارة الإرشاد البيطرى، بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية بالوحدة الصحية لقرية نيده مركز أخميم، اليوم السبت، وتناولت الندوة في المقام الأول أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات الرئاسية، المقرر لها غدا الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وأن كل مواطن من واجبه ممارسة حقه الانتخابي والمشاركة في صنع المستقبل المشرق لمصر، وذلك من منطلق الدور الوطني والمشاركة المجتمعية لمديرية الطب البيطري في سوهاج .

وتضمنت الندوة عدة موضوعات أخرى، منها: مرض أنفلونزا الطيور، أشياء نأكلها ولا نعرفها، والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وقد ألقى الندوة الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام الطب البيطري بسوهاج، الدكتورة دنيا الطاهر مدير إدارة الإرشاد.

وعُقدت الندوة، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب صابر - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية الدكتور أحمد حمدي محمد - مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج وتحت إشراف الدكتورة دنيا الطاهر مدير إدارة الإرشاد بالمديرية .