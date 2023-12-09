محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان بمركز جرجا

سوهاج - عمرو خلف

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب، وذلك بمسقط رأسه بمركز جرجا.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء، أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب الهامي البارودى والنائب ياسر نصر أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى في الإخلاص والعمل على خدمة المواطنين.