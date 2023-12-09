محافظ القليوبية يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ لرصد أى مشاكل وحلها

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية أيام الانتخابات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعض، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستعقد أيام 10 و11 و12 من هذا الشهر، مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات، واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث، ومدير مركز السيطرة للشبكة العامة للطواريء والسلامة العامة.

ووجه "المحافظ"، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

ووجه "الهجان"، بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.