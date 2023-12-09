محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر انعقادها بدءً من غداً الأحد والإثنين والثلاثاء 10-12 ديسمبر الجاري، حيث تم تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على اللجان الفرعية بمدينة بنها يرافقه محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تفقد (مدرسة بن خلدون الابتدائية ومدرسة طه حسين الابتدائية والمدرسة التجارية المتقدمة ومدرسة سعد زغلول ومدرسة الثانوية بنات لجنة مغتربين).

وحث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وتجدر الإشارة أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، ومشددا أيضا على رؤساء المدن والأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.