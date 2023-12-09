محافظ أسوان يتفقد مركبات نقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اصطفاف المركبات من الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات، أثناء نزولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين ، وخاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان محافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

وخلال تفقده لمكونات الاصطفاف الذى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى محافظ أسوان توجيهاته بإعطاء الأولوية فى التنقل للفئات غير القادرة فى القرى والمناطق الشعبية ، مع توافر الخدمات الإرشادية لتعريفهم لجانهم من خلال الموقع الرسمي للانتخابات الرئاسية أو خدمات شركات الإتصالات أو تطبيق عين المواطن الذى أطلق من مركز التحول الرقمى بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه التيسير والتسهيل والدعم اللوجستى للناخبين خلال أيام إجراء الانتخابات فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى لضمان توفر مختلف وسائل الخدمات والراحة بالتعاون مع الشركات والمصانع وجامعة أسوان ، بالإضافة إلى مشروع النقل الداخلى.