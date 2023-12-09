محافظة أسيوط تستعد لانتخابات الرئاسة بـ451 لجنة فرعية و15 لجنة عامة.. فيديو

أسيوط -هيثم البدرى

استعدت محافظة أسيوط للانتخابات الرئاسية بـ 451 لجنة فرعية و 15 لجنه عامة موزعة علي مراكز المحافظة، من مركز ديروط شمالا حتي صدفا والغنايم جنوبا، وقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا تناول فيه استعدادات محافظة أسيوط للإنتخابات الرئاسية، والمحافظة بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.