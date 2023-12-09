محافظة أسيوط تستعد لانتخابات الرئاسة بـ451 لجنة فرعية و15 لجنة عامة.. فيديو

استعدت محافظة أسيوط للانتخابات الرئاسية بـ 451 لجنة فرعية و 15 لجنه عامة موزعة علي مراكز المحافظة، من مركز ديروط شمالا حتي صدفا والغنايم جنوبا، وقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا تناول فيه استعدادات محافظة أسيوط للإنتخابات الرئاسية، والمحافظة بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.
تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة .
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