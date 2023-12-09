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مجلس الدولة يستكمل اليوم تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب من دفعة 2023

السبت، 09 ديسمبر 2023 06:00 ص
مجلس الدولة يستكمل اليوم تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب من دفعة 2023 مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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يواصل مجلس الدولة، اليوم السبت، استقبال ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، لدفعة التعينات الجديدة لخريجي  2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وحتي 10 ديسمبر الجاري.
 
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
 
وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الماضى، وبدا تقديم الملفات من يوم 2 ديسمبر ومستمر حتي 10 ديسمبر 2023.
 
شروط التعيين بمجلس الدولة
مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
لا يقل التقدير عن جيد.
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
 
 






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