كيف تسترد إشغالات الطريق العام؟ اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

اهتمت الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، حيث شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا، تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

يتضمن دليل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نوضحها في السطور التالية.

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل او مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات والأوراق المطلوبة

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

تكثف محافظة الجيزة حملات الإشغالات والمرافق بكافة المراكز والمدن والأحياء لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، نظرًا لما تسببه الإشغالات من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاة والمرور، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

تتنوع مضبوطات حملات الإشغالات سواءً إشغالات المقاهي والكافيهات أو الأكشاك أو المحلات التجارية ما بين طاولات وكراسي وأراجيل ومراوح وإعلانات، وبضائع للباعة الجائلين، وغيرها، يتم بيان وتحديد مفرداتها فى محضر الضبط، بعد كل حملة، ومن ثم تنقل إلى مخازن الإشغالات بالأحياء، لتبدأ بعدها رحلة المخالفين في استرداد بضائعهم وأملاكهم من الإشغالات ودفع الغرامة المقررة على كل نوع من الإشغالات، على مدار 15 يومًا، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الغرامات المقررة، وإلا سيحق للسلطة المختصة بعدها بيع وطرح المضبوطات بمزاد علني يتم تحديد موقعه من قبل الحي، بعد حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن.