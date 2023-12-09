كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

يبدأ غد، الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم اليوم السابع لقرائه كافة الأسئلة الشائعة المتعلقة بانتخابات الرئاسة 2024 والإجابة عليه:



س: ما هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية؟ ج- 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.



س: ما هي الرموز الانتخابية للمرشحين؟ ج- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



س: كم عدد بطاقات اقتراع الناخبين التي سيتم طباعتها؟ ج- ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.



س: من المسئول عن تأمين الانتخابات الرئاسية 2024؟ ج- حددت الهيئة الوطنية 6 مهام لوزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية منها تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم المرشحين ومؤيديهم، وكذا أعضاء الجهات والهيئات القضائية والمقرات الانتخابية ومقر الهيئة وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها والحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.



س: متى يتم التصويت فى الانتخابات داخل مصر؟ ج- يتم التصويت للمصريين بالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء "10، 11، 12 ديسمبر".



س: ما هي طريقة التصويت في الانتخابات الرئاسية؟ ج- يكون تصويت المصريين عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة الفرعية بمركز الاقتراع التابع له الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.



س: كيف يتم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلى الناخب فيها بصوته؟ ج- انتهت الهيئة من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية ولكن يمكن الاستعلام على اللجنة من خلال 5 وسائل سيتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg".

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt".

3- البريد الإلكتروني "elections@nea.gov.eg".

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.



س: كم عدد مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة؟

9376 مركز اقتراع.



س: كم عدد اللجان الفرعية لتصويت المصريين داخل مصر؟

ج- 11631 لجنة فرعية بكافة انحاء جمهورية مصر العربية.



س: كم عدد القضاة المشرفين علي عملية الاقتراع؟

ج- 15 ألف قاض مشرف على اللجان سواء فرعية أو حفظ.



س: كم عدد البعثات الدبلوماسية والسفارات المعتمدة لمتابعة الانتخابات؟

ج- وجهت الهيئة الدعوة للعديد من السفارات وتم اعتماد 24 سفارة، و67 دبلوماسيا لمتابعة العملية الانتخابية.



س: كم عدد المنظمات الدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات؟

ج- 14 منظمة دوليا وتم اعتماد 220 متابعًا دوليا.



س : كم عدد المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الانتخابات؟

ج- 6 منظمة محلية وتم اعتماد 22340 متابعًا محليًا .



س: كم عدد الوسائل الإعلامية الدولية المتابعة للعملية الانتخابية.. وعدد المتابعين؟

ج- 115 وسيلة إعلامية مابين صحف وقنوات ووكالات، وصدر تصاريح 528 متابعًا إعلاميا دوليًا.



س: كم عدد الوسائل الإعلامية المحلية المتابعة للعملية الانتخابية.. وعدد المتابعين؟

ج-70 وسيلة إعلامية مابين صحف وقنوات ووكالات، وصدر تصاريح ل4218 متابعًا إعلاميا محليًا.



س: ما هي الطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية حتى لا يبطل الصوت؟

- لا بد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته.

- تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

- يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات

- يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها

- يجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين

- لا بد من تجنب الكتابة على بطاقة الاقتراع أو اختيار أكثر من مرشح أو الكشط في البطاقة حتى لا يتم إبطال الصوت

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.



س: هل يمكن للناخب الوافد التصويت بمحافظة غير المحافظة التابع لها محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي؟

ج- نعم تتيح الهيئة العديد من الوسائل للتسهيل علي المواطنين فأتاحت الهيئة عدد من اللجان بكافة المحافظات لتصويت الوافدين.



س: متى تنتهى عملية فرز الأصوات؟

ج- تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.



س: متى تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان والبت فيها؟

ج- تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.



س: ما هو موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات؟

ج- تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.



س: متى يتم تقديم الطعون على النتيجة النهائية للانتخابات.. وما هى الجهة المنوطة باستقبال الطعون؟

حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.



س: متى يبدأ الصمت الدعائي الأول لانتخابات الإعادة؟

ج- تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.



س: متى تتم جولة الإعادة خارج مصر؟

ج- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.



س: متى تتوقف الحملة الانتخابية للمرشحين بجولة الإعادة؟

ج- تتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.



س: متى تتم جولة الإعادة داخل مصر؟

تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.



س: متى ستعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية؟

تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.