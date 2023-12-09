كاتب بنيويورك تايمز: امرأة أو طفلا يُقتلون كل 7 دقائق فى غزة منذ بدء الحرب

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "الكثير من وفيات الأطفال فى غزة ولماذا؟"، ألقى الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف الضوء على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والرجال المدنيين فى قطاع غزة، وقال فى مقال فى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن غزة هى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه أي طفل في العالم.

وأوضح الكاتب أن هذه المعلومة، هي تقييم من كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، واصفا إياها "بأنها سفيرة سابقة ومحامية مخضرمة عملت لدى الرئيسين بايدن وباراك أوباما."

وأضاف الكاتب، أن عدد الأطفال الذين ماتوا في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر يزيد عن ضعف عدد الأطفال الذين ماتوا في جميع الصراعات في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور زاهر سحلول، رئيس منظمة "ميد جلوبال"، وهي منظمة إغاثة تعمل هناك، إلى أن "ما يقرب من طفل واحد من بين كل 150 طفلاً فلسطينياً في غزة قُتل خلال شهرين فقط، وهذا يعادل نصف مليون طفل أمريكي."

وحذر الدكتور سحلول من أن كثيرين آخرين قد "يموتون بسبب الالتهابات أو الأمراض المنقولة بالمياه أو الجفاف"، بينما سيعاني آخرون من إعاقات جسدية مدى الحياة.

وتابع الكاتب، أن إدارة بايدن واصلت الدفاع عن إسرائيل بشكل دوري، ليس فقط عندما تتعرض للهجوم، ولكن حتى عندما تتسبب في مقتل أعداد هائلة من المدنيين في غزة. وعلى النقيض من ادعاءات إدارة بايدن بأن إسرائيل تتلقى رسائل إظهار ضبط النفس، تفيد تقارير الأمم المتحدة أن الأيام الأخيرة "شهدت بعضًا من أعنف عمليات القصف في غزة حتى الآن" وأنه "إذا أمكن، فإن سيناريو يعكس جحيما أكبر على وشك الظهور. "

وقال مارتن جريفيث، كبير مسئولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "لا يوجد مكان آمن في غزة". "مثل هذا التجاهل الصارخ للإنسانية الأساسية يجب أن يتوقف."

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 16,248 شخصًا قتلوا في القطاع حتى الآن، حوالي 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، ومن المستحيل التحقق من الأرقام، لكن مراقبي حقوق الإنسان يقولون إن الأرقام موثوقة وقد أثبتت موثوقيتها في الماضي. وقال مسئول كبير في إدارة بايدن للكونجرس إن الأرقام المبلغ عنها قد تكون أقل من الواقع (على الأرجح بسبب عدم انتشال الجثث تحت الأنقاض).

وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فهذا يعني أن امرأة أو طفلاً يُقتل في المتوسط كل سبع دقائق تقريباً على مدار الساعة منذ بدء الحرب، وكان بعضهم أطفالاً في الحاضنات.