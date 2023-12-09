اليوم السابع
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قوات الاحتلال تدعو سكان 5 مناطق فى شمال ووسط وجنوب غزة للإخلاء الفورى

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:24 م
قوات الاحتلال تدعو سكان 5 مناطق فى شمال ووسط وجنوب غزة للإخلاء الفورى الدمار فى غزة
وكالات الأنباء

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أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، تحذيراً عاجلاً إلى سكان 5 مناطق فى شمال ووسط وجنوب قطاع

غزة

، بضرورة إخلائها.

وطالب المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة فى شمال غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوى المعروفة غرب مدينة غزة.

وقال إن "القتال والتقدم العسكري للجيش في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس"، موضحاً أن محور صلاح الدين في هذه المقاطع يشكل ساحة قتال وبالتالي من الخطورة الوصول إليه.

وأضاف أدرعي أن الجيش يتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، مشيراً إلى أن التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات المنطقة الوسطى من القطاع، متاح عبر شارعي الرشيد (البحر) والشهداء في دير البلح.

وأعلنت قوات الاحتلال، "تعليقاً تكتيكياً مؤقتاً" للأنشطة العسكرية في حي السلطان في رفح اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً (8 صباحاً بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة 14:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت جرينتش)، بهدف التزود.

 







اسرائيل

قوات الاحتلال الاسرائيلى

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الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

غزه

قطاع غزه

رفح

دير البلح

خان يونس



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