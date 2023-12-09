طقس مطروح اليوم.. غائم بارد نهارا شديد البرودة ليلا والحرارة العظمى 21 درجة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، أجواء غائمة مع فرص لسقوط الأمطار، وطقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة مئوية، مع تزايد السُحُب المتوسطة والكثيفة.

ويكون الطقس شتوي بارد نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، مع حجب الغيوم لأشعة الشمس، مما يزيد الإحساس بالبرودة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التي تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة ليلا.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر .