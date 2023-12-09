ضيوف العروسين ضربوا موظف قاعة الأفراح حتى الموت فى الهند.. اعرف التفاصيل

وقد تم العثور على جثة العامل في غابة قريبة من قرية "جارهي كاتيا".

وفي وقت لاحق كشفت الشرطة عن تعرض العامل للضرب بوحشية حتى الموت، على يد ضيوف حفل الزفاف، عندما لمست أطباق الطعام غير النظيفة التي كان يحملها عن طريق الخطأ، ملابسَ أحد الضيوف.