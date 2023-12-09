ضيوف العروسين ضربوا موظف قاعة الأفراح حتى الموت فى الهند.. اعرف التفاصيل

شهدت إحدى قاعات الأفراح بولاية أوتار براديش فى الهند، حادثا غريبا، حيث تعرض أحد العاملين فى القاعة لضرب مبرح أثناء تقديمه الطعام، على يد ضيوف حفل زفاف، وكان نتيجة ذلك موت العامل الذى يدعى "بانكاج" ، وفق صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية.
ترجع أسباب الحادث لخطأ غير مقصود، حيث لمست الأطباق غير النظيفة التى كان يحملها العامل ملابس أحد الضيوف عن طريق الخطأ.
وقد تم العثور على جثة العامل في غابة قريبة من قرية "جارهي كاتيا".
وفي وقت لاحق كشفت الشرطة عن تعرض العامل للضرب بوحشية حتى الموت، على يد ضيوف حفل الزفاف، عندما لمست أطباق الطعام غير النظيفة التي كان يحملها عن طريق الخطأ، ملابسَ أحد الضيوف.
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