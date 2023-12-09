اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون جنيه في طهطا

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:28 م
ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون جنيه في طهطا حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلو جرام – 2 فرد "محلى - خرطوش" - عدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.
 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريباً).
 
 






مكافحة المخدرات

مخدرات

عقوبة حيازة مخدرات

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