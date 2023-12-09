اليوم السابع
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ضبط لصوص السيارات والدراجات النارية بالجيزة وسوهاج

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:28 م
ضبط لصوص السيارات والدراجات النارية بالجيزة وسوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، سوهاج) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة"، الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة، واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى، وأرشدا عن المسروقات. 
 
 






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