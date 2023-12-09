"صوتك أمانة".. مبادرة ابدأ تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتبت أمانى سمير

أطلقت المبادرة الوطنية "ابدأ " منشورا تحفيزيا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وذلك على صفحتها الرسمية بالسوشيال ميديا يحمل شعار " صوتك أمانة.. صوتك هيفرق - خليك إيجابى انزل وشارك ".

وأكدت المبادرة الوطنية " ابدأ " على أهمية دور المواطن المصرى للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين بكلمات تحفيزية مثل خليك إيجابى انزل وشارك فى الانتخابات أيام 10 و11و 12 ديسمبر. موضحة أنه من الممكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية عبر الموقع الإلكترونى التالى : https://www.elections.eg