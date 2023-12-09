صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية إلى قرية حصة الغنيمى بمركز قلين

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية حصة الغنيمي بمركز قلين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، ووكيل المديرية الدكتور محمد أبو السعد.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: "تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، و9 عيادة متخصصة، تضم 8 تخصص طبي مختلف، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وقد استفاد من خدمات العيادات 1385 مواطن خلال اليومين".

وأضاف شقوير أنه تم إجراء 145 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 51 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 679 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 81 مواطن خلال القافلة.

وأكد أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ13 مريضا، وتم تحويل 11 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.