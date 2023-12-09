صحة الإسكندرية: قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام لجان الانتخابات الرئاسية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، عن توافر قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام اللجان الإنتخابية للكشف والعلاج بالمجان، وتابعت دكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الاستعدادات النهائية لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ،وذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

واجتمعت اليوم الدكتورة غادة ندا مع قيادات مديرية الشئون الصحية لمناقشة التفاصيل النهائية لآليات تنفيذ خطة التأمين الطبي بالتنسيق مع جميع فرق العمل المشاركة بالمحافظة.

وأكدت وكيل الوزارة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشئات القطاع الصحي بالمحافظة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية.

كما أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءًا خلال فترة الإنتخابات الرئاسية وأكدت على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية و مستلزمات الطوارئ بجميع المنشئات الصحية.

ووجهت " غادة ندا" بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية و جميع المنشئات التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.