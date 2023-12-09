سلطنة عُمان تستنكر استخدام أمريكا "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

إيمان حنا

أعربت سلطنة عُمان، عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، وإغاثة المدنيين هناك؛ رغم تحذير الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها.وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وجددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف اعتداءات إسرائيل، ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة، ودعم صموده على أرضه، وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.