رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 5 أشهر من الزواج بسبب مصروفات العلاج.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية، ليؤكد:" هجرتني ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا وعقد الصلح والرجوع للمنزل بعد أن تركته بعد 5 شهور من الزواج".

فيما أقامت الزوجة من جانبها دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، واتهمته بمحاولة إجهاضها، ورفضه سداد مصروفات علاجها لمتابعة الحمل، وابتزازها للتنازل عن حقوقها.

وأكدت الزوجة: "خشيت علي حياتي من عنفه وهربت من مسكن الزوجية، وقام بالتشهير بي، وتلفقيه اتهامات كيدية ضدي، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأضافت الزوجة بدعواها:" حرمني زوجي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، وألحق بي أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وهدد بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله، وقامت والدته بالذهاب لمنزل شقيقتي وتعدت عليها بالضرب عندما رفضت طلبها رجوعي إلي منزل زوجي برفقتها ".