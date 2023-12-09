رئيس وزراء العراق يؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

وخلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من وزير دفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش الجانبان الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وشدد رئيس الوزراء العراقي - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، على "أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الاعتداءات"، محذرا في الوقت نفسه من "الرد المباشر دون موافقة الحكومة العراقية، وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها.

كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.