رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يعلن جاهزية لجان الانتخابات وتوزيع القضاة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المستشار على أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبحر الأحمر، جاهزية لجان البحر الأحمر العامة والفرعية للانتخابات، وتم توزيع القضاه وتسكينهم لاستلام اللجان.

وأكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر، أنه تم التأكيد من جميع الاستعدادات وجاهزيتها التى تعين الناخب على الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، حيث تم تزويد جميع اللجان ذو الاحتياجات الخاصة على الإدلاء باصواتهم والمهمات الخاصة بالماء والكهرباء.

وأضاف رئيس المحكمة، أن البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة، و82 لجنة فرعية، وهناك فى كل لجنة فرعية قاضى، وهناك قضاه احتياطيين بجانب القضاه فى اللجان العامة وللجنة العامة الرئيسية.

وأوضح أن تم توفير وسائل مواصلات للقضاء والموظفين داخل اللجان ونقلهم للجان جنوب البحر الأحمر بداية من مرسى علم والشلاتين وحلايب، مؤكدا أن هناك تنسيق بين الأجهزة المختلفة لخروج الانتخابات بشكل لائق يليق بمكانة الدولة المصرية.