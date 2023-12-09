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رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لغرفة عمليات انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:47 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لغرفة عمليات انتخابات الرئاسة جانب من الجولة
سوهاج - محمود مقبول

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تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات، المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منسوبي الجامعة للمشاركة غداً بالانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني، أن الجامعة علي استعداد تام للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية غداً بشكل لائق، كواجبًا وطنيًا و من أجل مستقبل أفضل للوطن، مضيفاً أن الجامعة ستوفر كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الإنتخابية للتيسير عليهم، و سيتم أيضاً تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة إنتقال كافة منسوبي الجامعة لمقار الإقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعاً لحدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 11و 12 ديسمبر الحالي.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي إستعداد الجامعة، وفعاليات الانتخابات، ويشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر بالجامعة،

وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة، حيث يتم تعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلاً عليهم وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، موضحاً انه تم ايضاً تشكيل لجنة خاصة لمتابعة إنتقال الطلاب ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية بسهوله ويسر، ولجنة اخري لنقل الطلاب المغتربين من خارج المحافظة الي مقار لجانهم الإنتخابية.

وأشار النعماني إلي أن الجامعة عقدت العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب بكافة كليات الجامعة بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وذلك في ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتي تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة قام  بالاستعلام عن مقر لجنته الإنتخابية بمقر غرفة العمليات بالجامعة.

 

اجهزة الحاسب داخل الغرفة
اجهزة الحاسب داخل الغرفة

 

أعضاء غرفة العمليات
أعضاء غرفة العمليات

 

رئيس جامعة سوهاج داخل الغرفة
رئيس جامعة سوهاج داخل الغرفة

 

رئيس جامعة سوهاج يصل غرفة العمليات
رئيس جامعة سوهاج يصل غرفة العمليات

 

غرفة عمليات جامعة سوهاج لمتابعة الإنتخابات
غرفة عمليات جامعة سوهاج لمتابعة الإنتخابات

 







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