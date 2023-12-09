رئيس جامعة الوادى الجديد يدعو منتسبى الجامعة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد فى تصريح صحفى، اليوم السبت، على أهمية مشاركة منتسبي جامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب في الانتخابات الرئاسية والتى ستنطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني وحق دستوري.

وحث رئيس الجامعة المواطنين بالوادي الجديد، وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفاعلة في التصويت، مؤكدًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد طنطاوي على أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وقال إن إدارة الجامعة تسعي الى توفير كافة السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة حيث خصصت اتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة فى اختيار رئيس مصر، مناشداً جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية.