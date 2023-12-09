رئيس جامعة المنوفية يعلن أهم توصيات مؤتمر المستقبل الأخضر

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن أهم ما أسفر عنه مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي عقد تحت شعار"المستقبل الأخضر والتوجه نحو جامعة صديقة للبيئة" برئاسة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من توصيات نوقشت من خلال ثماني جلسات علي مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن المؤتمر يأتي في إطار توجه الدولة والمبادرات الرئاسية وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معلناً عن أهم التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر والتي جاء أهمها كالتالي: ضرورة إنشاء مركز لتوطين وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، وعقد مسابقة على مستوى الجامعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشروعات الخضراء والذكية. كما أوصي رئيس الجامعة بإحتضان الأفكار وتقديم الدعم الفني والمادي لها، والتحول نحو الطاقة البديلة والنظيفة والعمل علي حل مشكلات الطاقة بإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمباني ووحدات الجامعة المختلفة وتبنى أنظمة وبرامج تحقق التقليل من الانبعاثات الكربونية.

هذا وأضاف القاصد أن المؤتمر أوصي أيضا بإنشاء شركات لزيادة موارد الجامعة وإستثمار انشطتها، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية كشركات مساهمة لها سابقة أعمال مع الخبرات الفنية في الجامعة، ودعم سلوكيات الاستدامة في الحرم الجامعي لكافة العاملين والطلاب، وتبنى فكرة الكراسي البحثية التي تضمن توجيه رأس المال لدعم المشروعات البحثية التطبيقية.

ومن جانبه قدم الدكتور صبحي شرف في الجلسة الختامية للمؤتمر الشكر والتقدير للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة لرعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المستمر للقطاع والجامعة موجهاً أيضاً شكره وتقديره لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر من باحثين ومنظمين وجميع أعضاء اللجان المنظمة للمؤتمر موجهاً بإعداد ميثاق اخلاقي بيني يتضمن السلوكيات الداعمة للاستدامة البيئية مقرونا بدليل مصور يعبر عن كل سلوكيات الاستدامة، وانشاء وحدة لتدوير المخلفات بالجامعة، للتخلص من المخلفات بكل صورها والتي يمكن أن تمثل مخاطر على البيئة.