اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد التزام حكومة بلاده بحماية جميع البعثات الدبلوماسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:03 ص
رئيس الوزراء العراقى يؤكد التزام حكومة بلاده بحماية جميع البعثات الدبلوماسية محمد شياع السودانى
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، إن الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقر دبلوماسى هو جريمة إرهابية تعرض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات.

جاء ذلك خلال اجتماع أمنى للقيادة العسكرية والأمنية العراقية لمناقشة الاعتداءات التى استهدفت مبنى السفارة الأمريكية فى العراق، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز.


وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء -فى بيان- إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا ضم قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التى استهدفت مبنى السفارة الأمريكية فى العراق، وما تشكله من إساءة للأمن الوطنى واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".


واستمع القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، إلى إيجاز عن "سير التحقيقات الجارية لتحديد العناصر التى تعبث بأمن البلد واستقراره، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل".


وأكد السودانى التزام الحكومة المستمر بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة فى العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبدا فى التصدى للخارجين عن القانون الذين يعرضون أمن العراق للخطر، ويسيؤون لسمعته الخارجية.







العراق

محمد شياع السودانى

أمريكا

السفارة الأمريكية




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