خريطة عناوين المقار الانتخابية فى بولاق الدكرور لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين

كتبت – مرام محمد

أنهت محافظة الجيزة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية ، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

خصصت المحافظة 26 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية في حي بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين مقيدين بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ونوضح بيان بعناوين تلك المقار في السطور التالية:

-مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين – شارع التحرير من شارع د/مصطفى مشرفة أمام محطة التجاري الزراعية.

-مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة – شارع حسن حمدي من شارع د/مصطفى مشرفة.

-مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية – شارع الملك فيصل 55.

-مدرسة الرائد/أحمد سعيد محمود الإعدادية – مساكن كفر طهرمس.

-مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات – شارع مساكن كفر طهرمس.

-مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية – شارع عبد الحميد البنداري خلف سنترال بولاق الدكرور.

-مدرسة الشروق الإعدادية – شارع التحرير قبل كوبري صفط.

-مدرسة العقيد ساطع النعماني الإعدادي – تقسيم عمرو بن العاص خرطة عاصم.

-مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية – شارع همفرس.

-مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة – صفط اللبن شارع المدرسة.

-مدرسة أجيال المستقبل لغات الخاصة – شارع بين العمارتين من شارع زنين.

-المركز الصحي للأسرة بزينين – آخر شارع المشتل ميدان الشوربجي.

-مركز طب الأسرة بكفر طهرمس – آخر شارع الملكة من شارع كفر طهرمس بجوار مدرسة النهضة.

-معهد عبد العزيز العلي الأزهري ثانوي – شارع البوستى شارع آل عامر.

-معهد عبد العزيز العلي الأزهري ابتدائي – شارع آل عامر من شارع ترعة زنين.

-مدرسة أبناء الأندلس – أسفل الدائري بجوار محطة المحولات.

-مركز شباب مصر – شارع المشتل مدينة عامر بجوار مطافي زنين.

-مدرسة آل زايد – شارع المدرسة صفط اللبن.

-مدرسة النضال – ترعة عبد العال 1.

-مدرسة الإسراء – شارع ناهيا.

-مدرسة السعدية – بدوتر سنترال صفط اللبن.

-مدرسة ثروت عكاشة – شارع ترعة عبد العال 2.

-مدرسة الشيخة جواهر الثانوية – مدينة عامر من شارع آل عامر.

-مدرسة الأحلام – مجمع مدارس هدى شعراوي بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء.

-مدرسة مدرسة عمر سليمان – شارع مدينة عامر.

-مدرسة لواء الإسلام – تقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر.