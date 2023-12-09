"حياة كريمة" تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

كتب محمد السيد الشاذلى

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

تحمل حياة كريمة على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى وعلى رأس تلك القضايا "مفهوم المواطنة الفعالة"، ويأتى من هذا المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمى لمتباعى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى سابقة هى الأولى والأقوى من نوعها فى تاريخ منظمات المجتمع المدنى المصرية. وتتشرف المؤسسة بلعبها هذا الدول فى السياق الفريد للانتخابات الرئاسية الحالية فى مصر.

وتستهدف حياة كريمة من متابعة الانتخابات المساهمة فى ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية، وعلى التوازى تهتم حياة كريمة بحث الشباب على المشاركة بدور فعال فى مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أنواعها.

تستخدم مؤسسة حياة كريمة منهجية منضبطة فى اختيار الشباب المشارك فى متابعة العملية الانتخابية. وعليه، يشارك نيابة عن مؤسسة حياة كريمة ١١ ألف متطوع تم تسجيلهم لمتابعة الانتخابات فى ٩ آلاف مقر انتخابى. كانت حياة كريمة قد استثمرت فى تدريب وتأهيل متطوعيها فى ملف "التطوع والمشاركة المجتمعية" على مدار أشهر وتدريب عملى على مدار ٤ أعوام فى خدمة الأسر الأكثر احتياجا بالتوازى مع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى حياة كريمة. وعليه، تؤكد حياة كريمة على الالتزام بالحياد والالتزام بالمعايير التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات طوال مهمة متابعة الانتخابات، كذلك تركز حياة كريمة على التزامها بالقوانين واللوائح المحلية التى تحكم متابعة الانتخابات، وتعاونها المفتوح مع كافة الشركاء فى متابعة العملية الانتخابية أصحاب السمعة الطيبة فى جهود المتابعة.

جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة فى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ كمؤسسة مجتمع مدنى غير هادفة للربح، مشهرة فى وزارة التضامن الاجتماعى برقم قيد ٩٠٢. وتضم المؤسسة ما يزيد عن ٤٥ متطوع مصرى يعملون فى مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقر فى كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ فى الجامعات المصرية وكذلك فى بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادى الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومى بجانب المواطنين الأشد احتياجا فى أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعيها المنتشرين فى كافة المحافظات.