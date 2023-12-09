حكاية وطن.. التعليم العالى: جارى إنشاء 33 مستشفى جامعى جديد

محمد صبحى

عملت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، على تطوير وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية اذ شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، فى ظل أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وتم تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.

وفى إطار الاهتمام من وزارة التعليم العالى بتطوير اداء وخدمات المستشفيات الجامعية ارتفعت ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023،وأصبح يتوافر فى جمهورية مصر العربية 125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، كما أنه جاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.

وشاركت المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام.