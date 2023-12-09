اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال: أبلغنا عائلة أحد الجنود المحتجزين لدى حماس في غزة بمقتله

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:02 م
جيش الاحتلال: أبلغنا عائلة أحد الجنود المحتجزين لدى حماس في غزة بمقتله متحدث جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن جيش الدفاع سيواصل العملية العسكرية ضد مواقع ومقاتلي حركة حماس.

 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ اليوم عائلة "ساعر باروخ"- أحد الجنود المحتجزين لدى حماس في غزة- بمقتله من قِبل حماس، مشيرًا إلى أن جيش الدفاع سيواصل التحقيق في ظروف مقتله.

 

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش وجهاز المخابرات العامة سيواصلان العمل بكافة الجهود الاستخباراتية من أجل استعادة 137 إسرائيليًا محتجزًا إلى عائلاتهم.







جيش الاحتلال

غزة

قطاع غزة

فلسطين

غزة الان

القاهرة الإخبارية

العدوان على غزة

حرب غزة

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة