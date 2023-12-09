كتب أحمد يعقوب

تزامنت مع عودة رئيس مصلحة الجمارك من إجتماعات منظمة الجمارك العالمية



جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الأردنية القادمة اشتبه محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الأمر علي محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالانابة قام بمناظرة جواز سفر الراكب فتلاحظ له كثرة تردداته فقام بتكليف وليد جمال و محمود مصطفي محمد مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور محمد أنور عفيفي رئيس القسم بادارة الامن الجمركي فاسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس اخفاهم الراكب حول ساقيه اسفل الجورب وفي أماكن أخري علي جسده.

قرر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية، من إجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، قام "غتوري" بمعاينة المضبوطات واثني علي مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم علي اخلاصهم في العمل.