اليوم السابع
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جامعة كفر الشيخ تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:30 م
جامعة كفر الشيخ تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدعوة الي جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، وجموع الشعب المصري الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون والمقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع، لتعبرَ الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه.
 
كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة المشاركة الفعالة، والتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، وان هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والحفاظ على أمنها وسلمها.
 
وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي علي الجميع أن يكون علي مستوي المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم، مشيراً الي أن المشاركة الانتخابية الإيجابية لها تأثير مباشرة في اختيار وبناء محددات المستقبل خصوصا طلبة الجامعات وفئة الشباب التي لابد من مشاركتهم في هذا الاستحقاق الهام.
 
وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن جامعة كفر الشيخ نظمت عدد كبير من الفاعليات التوعوية داخل الحرم الجامعي، من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلبة والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو التزام وواجب وطني اتجاه الفرد نحو الوطن، بالاضافة إلي أن المشاركة والاهتمام بالقضايا الوطنية من شأنها تعزيز الانتماء الوطني.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

 

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، والتليفون المحمول.

 

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

 
 






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