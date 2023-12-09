جامعة كفر الشيخ تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، الدعوة الي جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، وجموع الشعب المصري الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون والمقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع، لتعبرَ الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة المشاركة الفعالة، والتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، وان هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والحفاظ على أمنها وسلمها.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي علي الجميع أن يكون علي مستوي المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم، مشيراً الي أن المشاركة الانتخابية الإيجابية لها تأثير مباشرة في اختيار وبناء محددات المستقبل خصوصا طلبة الجامعات وفئة الشباب التي لابد من مشاركتهم في هذا الاستحقاق الهام.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن جامعة كفر الشيخ نظمت عدد كبير من الفاعليات التوعوية داخل الحرم الجامعي، من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلبة والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو التزام وواجب وطني اتجاه الفرد نحو الوطن، بالاضافة إلي أن المشاركة والاهتمام بالقضايا الوطنية من شأنها تعزيز الانتماء الوطني.