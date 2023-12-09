ثقافة الإسكندرية تنظم حفل ختام ورشة الفنون الشعبية والاستعراضية للأطفال

شهد قصر ثقافة الشاطبي ب الإسكندرية ، حفل ختام ورشة الفنون الشعبية والاستعراضية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بهدف تطوير مهارات الطفل وتعديل سلوكه من خلال فنون الأداء الحركي.

وتضمن الحفل تقديم 14 فقرة استعراضية غنائية لعدد 29 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أعوام وحتى 14 عاما.

وتفاعل الجمهور مع الفقرات الاستعراضية المقدمة بقيادة الفنانة سمر القصاص ومنها الصعيدي، الفلاحي، النوبي، الإسكندراني، توت توت، يلا بينا، حصالتي فيها قرش، يا وابور الساعة 12، واختتمت الفعاليات باستعراض جماعي بعنوان "رايات النصر".

الورشة التدريبية هي الورشة الأولى المتخصصة في تدريب الأطفال على فنون الأداء الحركي والتعريف بأصول بالفن الشعبي بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، واستمرت 5 شهور بدءا من أغسطس الماضي، بهدف تنمية روح العمل الجماعي عند الأطفال، وتطوير المهارات الحركية، وتوظيفها بما يتناسب مع عمر كل متدرب، إلى جانب التعريف بالآلات التراثية، والموسيقى والألعاب الشعبية.