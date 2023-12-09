تعرف على 4 لجان للمغتربين بالانتخابات الرئاسية فى مراكز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمحافظة الأقصر، غداً الأحد، فعاليات الانتخابات الرئاسية ولمدة 3 أيام، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين 4 لجان للمغتربين بجميع مراكز محافظة الأقصر، وذلك للتيسير على الناخبين المغتربين من الطلاب والعاملين حول المحافظة.

وتشمل قائمة مقرات اللجان الخاصة بالمغتربين بالأقصر، فى قسم شرطة الأقصر لجنة معهد فتيات الأقصر الأزهرى، شارع خالد بن الوليد قسم الأقصر، وفي مركز طيبة حددت الهيئة لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وفي أرمنت تم تخصيص لجنة مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية الزخرفية، بمدينة أرمنت الوابورات، وفي مركز إسنا لجنة مدرسة إسنا الثانوية الفندقية بجوار مستشفى الرمد بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

فيما أعلنت محافظة الأقصر، عن تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة الأقصر، وبالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى، حيث تم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ففى قسم الأقصر توجد 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا وناخبة، وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان ، لعدد 55555 ناخبا وناخبة، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة، وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634 ناخبا، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.