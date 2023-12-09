تعرف على خدمات مبادرة 100 مليون صحة منذ انطلاقها بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ساهمت المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، فى رفع المعاناة عن عن المرضى، وتقديم الخدمات الصحية فى مختلف المجالات والمناطق بالمجان، وذلك ضمن حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ومن بينها مبادرة 100مليون صحة والكشف المبكر للاطفال حديثى الولادة والقوافل العلاجية وغيرها، والتى نجحت فى توصيل الخدمة الطبية لقطاع كبير من المواطنين.

ويقدم اليوم السابع فى هذا الجراف بالأرقام الخدمات التى تم تقديمها فى محافظة المنيا:

1- مبادرة 100مليون صحة قدمت 2مليون و603 ألف و872 خدمة، بمحافظة المنيا منذ انطلاقها يوم 25 يونيه حتى 16 أكتوبر 2023.

2-المبادرات الرئاسية فى الصحة العامة قدمت 212 ألف و934 خدمة.

3-تم فحص 3170 طفلا ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة.

4- 467 ألف و596 خدمة ضمن أعمال المسح الميدانى للتطعيمات الروتينية.

5-تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مليون و798 ألف و202 خدمة.

6-القوافل العلاجية 94 ألف و62 خدمة.

7-مراقبة الأغذية 37 ألف و54 خدمة.

8-صحة البيئة 854 خدمة.

9- ضمن القضاء على قوائم الانتظار إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة ، وتم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021.