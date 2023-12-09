تسخير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للعمل المناخي في الدول النامية

رسالة دبي: شعبان هدية

اللجنة التنفيذية لتكنولوجيا تغير المناخ (TEC) التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع النظام الأساسي في المؤسسة أطلق مجتمع الذكاء الاصطناعي (AI) مفتوح المصدر، التحدي الكبير لابتكار الذكاء الاصطناعي لتحديد ودعم تطوير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل المناخي في البلدان النامية.

وكان الإطلاق جزءًا من حدث رفيع المستوى، نظمته آلية تكنولوجيا تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع رئاسة COP28.

وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة:" إننا نشهد أدلة متزايدة على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لا تقدر بثمن في معالجة تغير المناخ، وفي حين أننا لا نزال مدركين للتحديات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الكبير للابتكار يعد خطوة واعدة إلى الأمام في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتمكين المبتكرين في البلدان النامية".

وأضاف" تسخير الذكاء الاصطناعي كأصل استراتيجي للتخفيف من تغير المناخ ينطوي على دمجه في السياسات والخطط الوطنية، ويسهل هذا التكامل استخدام تحليلات البيانات لمواءمة السياسات مع البيانات المناخية في الوقت الحقيقي، وبالتالي تعزيز فعاليتها ودفع التطور التكنولوجي والاكتشاف العلمي في مجال الطاقة، ولا ينبغي النظر إلى هذه التدابير والسياسات بمعزل عن غيرها، بل باعتبارها مبادرة عالمية موحدة، تعترف بأن تغير المناخ يتجاوز الحدود الجغرافية ويتطلب جهودا عالمية متضافرة".

ويتم بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأنماط المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، أو تحسين غلات المحاصيل، أو تقليل استخدام المياه، أو تحسين أنظمة الطاقة المتجددة.

جمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) قادة من الحكومات والأمم المتحدة ووكالات التعاون الإنمائي وقطاع الأعمال لمناقشة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي التحويلي في الدول النامية، مع ضمان أنه لا يساهم في توسيع الفجوة الرقمية الناجمة عن عدم المساواة في الوصول إلى الوصول إلى الموارد. تكنولوجيا.

التحقق من الأمراض الاستوائية وتصميم المباني المقاومة للأعاصير

وقال شانتال مونرو نايت، الوزير في مكتب رئيس الوزراء في بربادوس: "نحن نتشارك مع شركات التكنولوجيا العالمية لاختبار أفكارهم في بربادوس مع المساهمة في تنمية الجزيرة، وتشمل بعض الأفكار استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتحقق من وجود الأمراض الاستوائية، وتصميم المباني المقاومة للأعاصير والتخطيط للاستثمار في البنية التحتية، ويعد التعاون والتدريب ونقل التكنولوجيا أمرًا أساسيًا لضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وقال موسى بوكار ثيام، وزير الاتصالات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في السنغال: "من المهم تكييف التكنولوجيا لمراعاة الفجوة الرقمية، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ، يعد دمج صوت chatbot مع اللغات المحلية في أدوات التكنولوجيا الناشئة هذه أحد الحلول التي من شأنها ضمان أخذ الفجوة الرقمية الحالية في الاعتبار.

إدارة المخاطر واغتنام وعود الذكاء الاصطناعي

وقال علي الزيدي، مساعد الرئيس والمستشار الوطني للمناخ في الولايات المتحدة الأمريكية: “يجب علينا إدارة المخاطر واغتنام وعود الذكاء الاصطناعي، والولايات المتحدة ملتزمة بالقيام بذلك، كما يوضح الأمر التنفيذي الأخير للرئيس بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، ومن خلال العمل معًا، يمكننا تسخير قوة هذه التكنولوجيا الناشئة بشكل مسؤول لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة ومرونة، وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة للجميع.

تم تنظيم هذا الحدث في إطار مبادرة آلية التكنولوجيا بشأن الذكاء الاصطناعي للعمل المناخي (#AI4ClimateAction) التي تدرس إمكانات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الحلول المناخية في البلدان النامية، مع التركيز على أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

تماشيا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتطوير الذكاء الاصطناعي"موثوقة وآمنة" ويمكن أن "تعزز العمل المناخي"لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تهدف مبادرة #AI4ClimateAction إلى تعزيز التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والمنخفضة الانبعاثات.

ودعا رئيسا آلية التكنولوجيا، ستيغ سفينينغسن وإروين روز، إلى إقامة تعاونات وشراكات جديدة تساعد على تحقيق نتائج ملموسة، سواء فيما يتعلق بالسياسات أو التنفيذ، في إطار مبادرة #AI4ClimateAction .