اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين وسائق بتهمة سرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:15 م
تجديد حبس 3 عاطلين وسائق بتهمة سرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة كلابش ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد  حبس 3 عاطلين وسائق 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة.
 
وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص، واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.



 







اخبار الحوادث

سرقة

انتحال صفة

عقوبة انتحال صفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة