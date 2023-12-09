بيطرى المنيا: تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت ـ أسماء نصار

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، الانتهاء من تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية عن طريق 128 لجنة فرعية ومركزية.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر، أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.