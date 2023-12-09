اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 04:42 م
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بيطرى المنيا: تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:42 م
بيطرى المنيا: تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع التحصين ضد الحمى القلاعية
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، الانتهاء من تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية عن طريق 128 لجنة فرعية ومركزية. 
 
قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف صابر، أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
 






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الحمى القلاعية




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