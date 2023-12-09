بحوث الصحراء يواصل جهوده لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ب سيناء تم تنظيم قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء، وفحص إبل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع، كما قامت القافلة بفحص عدد كبير من الأغنام والماعز وتقديم الأدوية اللازمة للمربين.

وأضاف شوقى، أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور حيث تم المرور على مزارع الأبقار والجاموس والأغنام وإجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات وتقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

كما أوضح شوقى، أنه تم تصنيع كميات كبيرة من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، كما أكد أيضا أن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات القادمة بصورة منتظمة لتغطية كل المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وإنتاجية الحيوانات.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الحاوى رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية، أن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية والتى يساهم مركز بحوث الصحراء فى توفيرها بالإضافة إلى رفع وعى المربين لتحسبن انتاجية الحيوانات .

كما أضاف الدكتور عادل القطان أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالمركز، أن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدورى للحيوانات والذى يساهم فى الكشف المبكر للأمراض وتقديم العلاجات اللازمة مما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات .