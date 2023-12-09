اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن: افتتاح أول خط قطار فائق السرعة بالولايات المتحدة عام 2028

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:31 م
بايدن: افتتاح أول خط قطار فائق السرعة بالولايات المتحدة عام 2028 جو بايدن
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه سيتم افتتاح أول خط قطار فائق السرعة للولايات المتحدة عام 2028، للربط بين لاس فيجاس (نيفادا)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا) .


وقال بايدن أثناء جولة له فى مدينة لاس فيجاس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "نحن نبنى أول خط قطار فائق السرعة فى تاريخ بلادنا، والأمر يبدأ هنا".
وكشف بايدن عن أن هذا القطار الذى سيربط لوس أنجلوس بمدينة لاس فيجاس، سيقلص وقت الرحلة الحالى إلى ما يزيد قليلا على الساعتين، فى الوقت الذى تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت.


وأضاف "أنه من المتوقع أن ينقل مشروع السكك الحديدية بين كاليفورنيا ونيفادا، أكثر من 11 مليون مسافر سنويا، وسيتم تشغيله بنسبة 100% بالطاقة المتجددة"، مؤكدا أن هذا المشروع الجديد سيخلق 35 ألف وظيفة ذات رواتب جيدة.

 







جو بايدن

أمريكا

قطار فائق السرعة

الولايات المتحدة



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