انتهاء حصاد إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول بطيخ اللب فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس "أشرف طه نصير" مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إنه تم الإنتهاء من حصاد 15716 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول بطيخ اللب هذا العام، موضحا أنه محصول مربح وسوف يحرص المزارع الشرقاوى على زراعته العام القادم.

وتابع "نصير" لـ"اليوم السابع" أن اللب السوبر هو أحد المحاصيل الصيفية التي تزرع في فبراير أو مارس، وتستمر لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل حصاد اللب السوبر، إلا أنه بسبب نقص المعرفة لدى كثير من المزارعين، فإن المساحات المزروعة بها في مصر مقيدة بأنواعها المختلفة سواء سوبر أو عباد الشمس.

وقال الدكتور "محمود بندارى" خبير التغذية بمعهد البحوث، إن العديد من المزارعين بالشرقية، اتجهوا مؤخرا إلى زراعة لب البطيخ، كنوع من التنوع المحصولي، والبحث عن محاصيل أخرى غير تقليدية من الممكن أن تحقق عائد اقتصادي مرضى للمزارعين.