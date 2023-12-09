انتخابات الرئاسة 2024.. 6 لجان للوافدين و61 لجنة فرعية بالسويس

السويس – السيد فلاح

خصصت محافظة السويس 49 مركزًا انتخابيًا، تحتوي على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين، على مستوى أحياء المحافظة الخمسة، لاستقبال 484 ألفًا و502 ناخب بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتقسم السويس إلى 5 أحياء داخل محافظة حضرية ذات مدينة واحدة، يقطنها نحو 836980 نسمة، بينما تبلغ مساحة المحافظة الإجمالية 9002 كم.

وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركز انتخابي بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484 ألف و502 ناخبًا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 682 ألفًا و45 ناخبًا، وفي حي الأربعين 15 مركزا انتخابيا، تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186 ألفا و762 ناخبًا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 783 ألفا و89 ناخبًا، وفي حي فيصل 13 مركزًا انتخابيًا، تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129 ألفا و463 ناخبًا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 216 ألفا و43 ناخبًا.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 6 لجان للمغتربين وهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة، وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق "السويس - السخنة"، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة.