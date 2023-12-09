اليوم السابع
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اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:19 م
اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تؤكد النيابة الإدارية، تلقيها شكاوى المواطنين من خلال قنواتها المختلفة عبر الآليات المنوه عنها بالبيان المرفق، وذلك بمناسبة حلول اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون موافقًا للتاسع من ديسمبر من كل عام، وإيماناً من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة لدور المواطن الإيجابي في مكافحة الفساد- وهو ما حرصت على إبرازه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  2023 - 2030.
 
ووضعت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس آليات تلقى منظومة إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد لشكاوى المواطنين، وهي: 
 
1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
 
2. البريد الإلكترونى "shakwa@ap.gov.eg" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.
 
3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.
 
4.الفاكس على رقم 0238245231.
 
5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.
 
6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
 
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