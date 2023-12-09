ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، عن مسؤولي خفر السواحل قولهم" إن السفينتين دخلتا المياه الواقعة قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" واحدة تلو الأخرى في حوالي الساعة (10:50) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرين إلى أن خفر السواحل وجه تحذيرا للسفينتين بالمغادرة".

وأضاف المسؤولون" أنه حتى الساعة 11 صباحا، كانت تبعد إحدى السفينتين حوالي 21 كيلومترا من جنوب - الجنوب الشرقي للجزيرة ومتجهة إلى غرب - الشمال الغربي داخل المياه الإقليمية، بينما كانت السفينة الأخرى تقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من جنوب - الجنوب الغربي الجزيرة وكانت تبحر نحو الشمال".