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المستشار حازم بدوى للمصريين: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن

السبت، 09 ديسمبر 2023 10:25 ص
المستشار حازم بدوى للمصريين: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن المستشار حازم بدوي
كتب محمد عبد العظيم

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قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأضاف في كلمة له: "نثق فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة".

وتابع المستشار حازم بدوي: "اعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القاضي الكامل.. وتواجد قاض على كل صندوق وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها.. والهيئة الوطنية يسرت للناخب كل السبل للإداء بصوته في سهولة ويسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن".

 







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